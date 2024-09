POL-WES: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Moers (ots) - Am Freitagabend ereignete sich gegen 20:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Moers auf der Rheurdter Straße. Ein 23-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem PKW die Rheurdter Straße in Richtung Geldernsche Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Radfahrer aus Neukirchen-Vluyn, der die Rheurdter Straße in Höhe des Zubringers zur Repelener Straße überquerte. Der Radfahrer wurde ...

