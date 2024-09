Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Moers (ots)

Am Freitagabend ereignete sich gegen 20:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Moers auf der Rheurdter Straße. Ein 23-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem PKW die Rheurdter Straße in Richtung Geldernsche Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Radfahrer aus Neukirchen-Vluyn, der die Rheurdter Straße in Höhe des Zubringers zur Repelener Straße überquerte. Der Radfahrer wurde vom Pkw erfasst und zog sich bei dem Aufprall Kopfverletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Versorgung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Derzeit besteht keine Lebensgefahr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell