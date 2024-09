POL-WES: Moers - Fahrradcodierung

Rheinberg (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 2.18 Uhr, brachen Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt auf der Borther Straße in Rheinberg-Borth ein. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Ladenlokal. Im Kassenbereich brachen sie anschließend die Schubladen der Kassen auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ...

