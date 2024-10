Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Wesel (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht den flüchtigen Fahrer eines vermutlich dunklen Ford mit Weseler Städtekennung ("WES"), der am Donnerstag, den 26.09.2024 gegen 14:15 Uhr, auf der Brüner Landstraße mit seinem Pkw nach rechts in die Kraftstraße abbog und dabei einen in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer touchierte.

Der Fahrer des dunklen Wagens befuhr die Brüner Landstraße von der Isselstraße aus kommend in Richtung Emmericher Straße. An der Kreuzung Brüner Landstraße / Werner-von-Siemens-Straße / Kraftstraße bog er nach rechts in die Kraftstraße ab. Der 39- jährige Fahrradfahrer aus Wesel, der zu dem Zeitpunkt auf dem Radweg der Brüner Landstraße weiter geradeaus fahren wollte, stieß mit dem Pkw des Flüchtenden zusammen und stürzte. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der dunkle Wagen flüchtete ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern in Richtung Andreas-Vesalius -Straße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen.

/cd Ref. 240926-1510

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell