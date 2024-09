Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb lässt sich nicht aufhalten

Kaiserslautern (ots)

Ziemlich dreist hat sich ein Ladendieb am Donnerstagmittag in der Mannheimer Straße verhalten. Der Mann fiel in der Mittagszeit in einem Supermarkt auf, weil er mit mehreren Waren auf dem Arm einfach den Kassenbereich passierte und den Ausgang ansteuerte, ohne zu bezahlen.

Ein Mitarbeiter lief dem Unbekannten noch nach und versuchte, ihn aufzuhalten. Der diebische Kunde ließ sich jedoch nicht stoppen und sagte zu seinem Verfolger, dass er sich lediglich das nehme, was ihm zustehe. Danach verschwand der Täter in unbekannte Richtung.

Von ihm ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß ist, ganz kurze dunkle Haare und einen ungepflegten Bart hat. Zur Tatzeit war der Mann mit einer grauen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet.

Hinweise von Zeugen, die den Dieb kennen oder Hinweise geben können, wohin er lief, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell