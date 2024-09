Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrollmaßnahmen führen zum Erfolg

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Kontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Mitunter waren die Ordnungshüter zusammen mit dem kommunalen Vollzugsdienst im Bereich der Mall, der Fußgängerzone, des Rathausvorplatzes, des Bahnhofs und in der Altstadt unterwegs. Hierbei wurden die Beamten fündig: Bei der Kontrolle eines Mannes fanden die Ermittler Ecstasy-Tabletten und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Des Weiteren wurden zwei Männer identifiziert, die verdächtigt werden, einen Ladendiebstahls und eine Körperverletzung begangen zu haben. Zudem gelang es den Schutzleuten, sachdienliche Hinweise zu einem Raub und einer gefährlichen Körperverletzung zu erlangen. Insgesamt wurden über 100 Personen kontrolliert. Auch zukünftig wird die Polizei in Kaiserslautern zusammen mit dem Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik sowie der Ordnungsbehörde der Stadt weitere Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt durchzuführen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell