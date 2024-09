Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flutlichtspiel auf dem Betzenberg - Streckensperrung der Zugstrecke nach Kusel

Kaiserslautern (ots)

Zu unserer Pressemeldung mit Verkehrshinweisen für das Spiel 1. FC Kaiserlautern gegen den Hamburger SV am Samstagabend um 20.30 Uhr (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5868336) gibt es weitere Informationen. Alle Fußballfans, die geplant hatten, mit dem Zug anzureisen, bitten wir zu beachten, dass die Strecke zwischen Kaiserslautern und Pirmasens gesperrt ist und in diesem Bereich kein Schienenverkehr stattfinden wird. Auch die Strecke zwischen Kusel und Kaiserslautern ist betroffen. Hier wird wegen Baumaßnahmen nach dem Spiel kein Zug mehr zurück in Richtung Kusel fahren. Es wird zudem kein Schienenersatzverkehr angeboten. Daher wird den Fans aus dem Bereich Kusel von der Anreise mit der Bahn abgeraten. Um größere Wartezeiten im Straßenverkehr in der Innenstadt zu vermeiden, empfehlen wir, die Park & Ride Angebote an der Universität und der "Schweinsdell" zu nutzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell