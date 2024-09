Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heimspiel auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend, 21. September 2024, steht in der laufenden Zweitliga-Saison das nächste Heimspiel der "Roten Teufel" auf dem Betzenberg an. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt im Fritz-Walter-Stadion das Team des Hamburger SV. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Der Veranstalter geht von einem "ausverkauften Haus" aus, denn es wurden bislang schon mehr als 49.000 Tickets verkauft. Aus der Hansestadt werden mehrere tausend Fans der Gastmannschaft erwartet.

Wer mit dem Auto oder Reisebus zum Fußballspiel kommt, sollte aufgrund der hohen Zuschauerzahl bei der An- und Abreise genügend Zeit einplanen und sich auch auf mögliche Wartezeiten einstellen. Auch rund um den Elf-Freunde-Kreisel kann es vor und nach dem Spiel - je nach Fußgängeraufkommen - zu Sperrungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Autofahrer müssen dann warten oder Umwege in Kauf nehmen.

Zudem befindet sich in der Hegelstraße aktuell noch eine Baustelle. Sie dürfte zwar auf den Anreiseverkehr nur geringen Einfluss haben, aber beim Abreiseverkehr sind Verzögerungen möglich. Um Störungen frühzeitig zu erkennen und die Verkehrswege besser im Blick zu haben, werden durch die Landespolizei Drohnen eingesetzt.

Alles in allem ist wegen der erwarteten Zuschauerzahl mit einer starken Auslastung der vorhandenen Parkplätze zu rechnen. Unser Tipp: Reisen Sie möglichst frühzeitig an und nutzten Sie den Park & Ride-Service! Die Shuttle-Busse pendeln ab zwei Stunden vor Spielbeginn bis etwa eineinhalb Stunden nach Spielende zwischen den Parkplätzen im Bereich Kaiserslautern-Ost ("Schweinsdell") sowie an der Universität Kaiserslautern und dem Stadion.

Nähere Infos hierzu finden Sie auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt/.

Unabhängig vom P&R-Service steht auch der Messeplatz als Parkraum zur Verfügung.

Insbesondere den Gästefans empfehlen wir, diesen Bereich anzufahren. Von hier sind es nur wenige Gehminuten bis zum Stadion.

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Aufgrund einer neuen Regelung der Stadt Kaiserslautern dürfen seit der neuen Saison nur noch Bewohner mit einer Ausnahmegenehmigung an Spieltagen auf dem Betzenberg parken. Diese Regel gilt ab zwei Stunden vor dem Spiel bis zwei Stunden nach Spielende. Eine entsprechende Beschilderung ist vorhanden. Fahrzeughalter, die sich nicht an diese Vorgaben halten, werden von Mitarbeitenden der Stadt Kaiserslautern kostenpflichtig verwarnt; im Zweifelsfall kann das Fahrzeug auch abgeschleppt werden.

Die Deutsche Bahn informiert darüber, dass zwischen Kaiserslautern und Pirmasens am Spieltag kein Schienenverkehr stattfinden wird. Ob ein Schienen-Ersatz-Verkehr eingesetzt wird, ist noch unklar. Die Informationen hierzu finden Sie im Internet unter https://www.s-bahn-rheinneckar.de/fahrplan/sonderverkehr

Allgemeine Informationen zu Polizeieinsätzen bei Fußballspielen auf dem Betzenberg sind auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern veröffentlicht. Einsatzbegleitende Informationen gibt es am Spieltag unter dem Hashtag #FCKHSV über den Kurznachrichtendienst "X" (vormals Twitter) auf unserem Kanal @polizei_kl.

Bundes- und Landespolizei stellen klar: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Unser Appell an alle Besucherinnen und Besucher: Distanzieren Sie sich deutlich von gewaltbereiten Gruppierungen oder Personen und zeigen Sie dadurch diesen Verhaltensweisen klare Grenzen!

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. |krä

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell