Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe stehlen Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Ein Senior wurde am Mittwochnachmittag Opfer von Taschendieben. Wie der Mann der Polizei mitteilte, war er gegen 14 Uhr in einem Hinterhof der Straße "An der Feuerwache" mit seinem Rollator unterwegs. Zwei unbekannte Männer hätten sich dem 78-Jährigen genähert und ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche gestohlen. Bisher ist lediglich bekannt, dass einer der Täter groß und der andere klein war. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweispapiere, eine Bankkarte und ein niedriger zweistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

