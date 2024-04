POL-SN: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikten auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) - Am 16.04.2024 wurde gegen 01:00 Uhr ein Handygeschäft in der Dr-Külz-Straße in Schwerin aufgebrochen und eine größere Menge Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. In der Nacht von Montag zu Dienstag verschaffte sich ein ein unbekannter Tatverdächtiger trotz heruntergelassener Rolläden Zugang zum Verkaufsraum des Ladengeschäfts. Der ...

mehr