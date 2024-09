Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer unter Drogen und ohne Führerschein

Otterberg (ots)

Auslaufende Betriebsstoffe aus einem defekten Motorroller veranlasste am Mittwochnachmittag die Feuerwehr Otterberg dazu, die Polizei zu informieren. Als die Uniformierten, um kurz nach 17 Uhr in der Althütter Straße eintrafen, konnten sie sowohl den Roller, als auch einen in der Nähe haltenden VW Lupo feststellen. Beim Erblicken des Streifenwagens rissen zwei männliche Personen die Türen des Pkw auf und gaben Fersengeld. Die Einsatzkräfte stellten die beiden Flüchtenden nach kurzer Verfolgung zu Fuß. Bei der Durchsuchung der 15- und 17-jährigen Jugendlichen konnten sowohl Betäubungsmittel als auch verbotene Schlagwerkzeuge und ein Einhandmesser sichergestellt werden. Da ein Zeuge bestätigte, dass der ältere der beiden zuvor das Auto gelenkt hatte und dieser unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Einen Führerschein besitzt er nicht. Das angebrachte Kennzeichen am Lupo war auch nicht auf diesen zugelassen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Erziehungsberechtigten nahmen anschließend die beiden wieder in ihre Obhut. |krä

