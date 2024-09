Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung, Trickbetrüger missbraucht Hilfsbereitschaft!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Trickbetrüger, der derzeit im Stadtgebiet sein Unwesen treibt. Bislang wurden innerhalb weniger Tage mehrere Fälle angezeigt, bei denen es dem Unbekannten gelang, die Hilfsbereitschaft seiner ausgewählten Opfer auszunutzen und von ihnen Geld zu bekommen.

Alle Betroffenen berichten von einer gleichen Vorgehensweise des Täters: Der Mann spricht Menschen auf der Straße an oder klingelt bei ausgesuchten Personen an der Haustür und behauptet, in der Nachbarschaft zu wohnen. Dann tischt er die Lüge auf, dass er sich zu Hause ausgesperrt habe und sich sein Wohnungsschlüssel an seinem Arbeitsort - hier wurden unterschiedliche Angaben zu Städten gemacht, die 20 bis 85 Kilometer entfernt liegen - befinde. Unter dem Vorwand, er brauche Geld zum Tanken, um nochmal zu seiner Arbeitsstätte fahren zu können, überlistet der Betrüger seine Opfer. Und mit dem "Versprechen", das Geld nach seiner Rückkehr in den Briefkasten zu werfen, verschwindet er.

Bei der Polizei meldeten sich bislang sechs Personen, die dem Unbekannten Geld "geliehen" hatten und vergeblich auf die Rückkehr des Mannes warteten. Alle beschreiben den Täter folgendermaßen: zwischen 25 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,85 Meter groß, Drei-Tage-Bart, kurze dunkle Haare, spricht mit pfälzischem Dialekt. Die getragene Kleidung des Unbekannten wird von einigen als dunkle Jogginghose, schwarze Turnschuhe und eine schwarz-weiße Sportjacke beschrieben. Tatorte der bis jetzt bekannten Fälle waren in der Gaustraße, Friedrichstraße, Esperantostraße, Fliegerstraße, Carl-Friedrich-Benz-Straße und Riesenstraße.

Zeugen, denen der Mann an einem der Orte aufgefallen ist, oder weitere Betroffene, die ebenfalls von dem Unbekannten angesprochen wurden und zusätzliche Hinweise - eventuell auf ein von ihm benutztes Fahrzeug - geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell