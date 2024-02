Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever

Jever (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte vom Einsatz- und Streifendienst der Polizei Jever in Sande einen 21jährigen Rollerfahrer, welcher augenscheinlich zu schnell durch Sande fuhr. Bei der folgenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen konnte. Auf Grund der Tatsache, dass es sich bei dem mitgeführten Roller um ein Kleinkraftrad, sogenannte 50er, gehandelt hat, war dieses nicht ausreichend. Für das Kleinkraftrad wird die Fahrerlaubnisklasse AM benötigt. Der Beschuldigte musste den Roller nach Hause schieben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs Am Samstagmittag fiel der Polizei ein landwirtschaftliches Gespann auf, welches die Straße "Alt Marienhausen" in Sande befuhr. An der Zugmaschine war ein zulassungsfreier Anhänger mit grünem Kennzeichen angebracht. Das am Anhänger befindliche Kennzeichen entsprach nicht dem Kennzeichen des Zugfahrzeuges - sogenanntes Folgekennzeichen -. Vielmehr war an dem Anhänger ein Kennzeichen für ein Kraftfahrzeug angebracht, welches seit geraumer Zeit nicht mehr zugelassen ist. Der 76jährige Fahrzeugführer des landwirtschaftlichen Gespannes muss sich nun wegen eines Kennzeichenmissbrauchs verantworten. Verkehrsunfallflucht In den Morgenstunden des 03. Februar ereignete sich in der Anton-Günther-Straße in Jever eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 06:00 Uhr - 09:35 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen am Fahrbahnrand aufgestellten "Poller" und beschädigte diesen. Im Anschluss setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern und seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Altglasentsorgung endet in Handgemenge und Sachbeschädigung Am Freitagabend, gegen 22:10 Uhr, entsorgte ein 42jähriger Fahrzeugführer sein Altglas an einem Altglascontainer in Schortens. Wahrscheinlich an der Lautstärke gestört erschienen zwei männliche Personen am Einsatzort. Eine der männlichen Personen hätte sodann den Heckscheibenwischer vom Pkw des Meldenden abgebrochen. In der Folge hätte sich ein Handgemenge zwischen dieser Person und dem Fahrzeugführer entwickelt in dessen Verlauf der Aggressor versucht habe, den Fahrzeugführer zu schlagen. Erst als die Beifahrerin aus dem Pkw ausgestiegen sei, habe der Aggressor vom Fahrzeugführer abgelassen und sich vom Ort entfernt. Den Aggressor erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell