POL-HI: Trunkenheitsfahrten im Bereich des PK Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld/Sibbesse (msc) - In den frühen Morgenstunden des 08.09.2024 wird ein 24-jähriger Delligser mit seinem PKW durch eine Funkstreifenwagenbesatzung im Stadtgebiet Alfeld kontrolliert. Dabei werden Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,88 Promille. Dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt untersagt, außerdem wird gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Bußgeldkatalog sieht für diesen Verstoß ein Bußgeld in Höhe von 500EUR, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot vor.

Gegen 03:40 Uhr wird im Zuge einer Sachverhaltsaufnahme in der Nähe des Weinfestes in Hönze der Polizei bekannt, dass ein 20-jähriger aus Eime dabei beobachtet wurde, wie er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken ein PKW geführt hat. Der Fahrzeugführer kann in dem Zuge durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,93 Promille. Daraufhin wird ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde dabei beschlagnahmt.

