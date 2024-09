Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Sonntagmorgen (22.09.2024) beobachteten Polizeibeamte des 1. Polizeireviers Lübeck einen Tatverdächtigen, der mit einem entzündeten Bündel Streichhölzer auf die Fahrbahn der Walderseestraße sprang und so die Fahrerin eines Personenkraftwagens zu einem starken Abbremsen veranlasste. Die Person konnte angehalten und ihre Personalien festgestellt werden. Jetzt sucht die Polizei die Fahrerin des Kraftfahrzeugs und weitere Zeugen.

Gegen 04.30 Uhr fuhren zwei Polizisten des 1. Polizeireviers Lübeck auf die Kreuzung Walderseestraße und Roonstraße zu. Sie sahen einen 32-jährigen Mann, der auf Höhe der Lichtzeichenanlage mehrere Streichhölzer anzündete. Der Lübecker sprang mit den Hölzern auf die Fahrbahn, so dass die Fahrerin eines dunklen BMW stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Beamten hielten den Tatverdächtigen an und fuhren mit ihm zwecks Identitätsfeststellung zum 1. Polizeirevier. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens brachten die Polizisten ihn Anschluss in ein Krankenhaus.

Das 3. Polizeirevier Lübeck hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs und des Verdachts der Nötigung eingeleitet. Die Fahrerin des BMW und weitere Zeugen, die den Vorfall am Sonntagmorgen in der Walderseestraße/Ecke Roonstraße beobachtet haben, werden gebeten sich per E-Mail an Luebeck.PRev03@polizei.landsh.de oder unter der Rufnummer 0451-1310 zu melden.

