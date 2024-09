Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL Kücknitz- OH L309 Schulendorf

Mehrere verletzte Personen bei Verkehrsunfällen in Lübeck und Ostholstein

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Sonntag (22.09.2024) kam ein 37-jähriger Mann mit seinem Audi nach rechts von der Travemünder Landstraße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baumstumpf. Er erlitt nach derzeitigem Sachstand leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem weiteren Verkehrsunfall am Sonntagabend (22.09.2024) stießen auf der Landesstraße 309 zwischen Pansdorf und Pönitz zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. An den beteiligten PKW entstand hoher Sachschaden.

Nach bisherigem Sachstand befuhr der 37-jährige Lübecker mit seinem roten Audi A3 gegen 00:40 Uhr die Travemünder Landstraße in Richtung Kücknitz. Zwischen der Elbingstraße und der Solmitzstraße kam der Mann aus bisher noch nicht genau geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baumstumpf. Anschließend schleuderte der Audi zurück auf die Straße und blieb dort stark beschädigt mittig der Fahrbahn stehen. Bedingt durch die Wucht des Aufpralls riss das rechte Vorderrad samt Aufhängung vollständig ab, der vordere Stoßfänger sowie diverse Kunststoffteile waren großflächig auf der Fahrbahn verteilt.

Der 37 Jahre alte Fahrer erlitt nach aktuellem Sachstand leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe des stark deformierten Audis auf, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Warum der Lübecker von der Fahrbahn abkam, ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Polizeistation Kücknitz. Am Sonntagabend (22.09.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen auf der Landesstraße 309 bei Schulendorf. Gegen 18:05 Uhr war eine 58-jährige Frau aus dem Kreis Segeberg mit ihrem weißen Kia Sportage aus Pansdorf kommend in Richtung Pönitz unterwegs. Sie beabsichtigte von der L309 nach links in Richtung Schulendorf abzubiegen.

Bei dem Abbiegemanöver stieß sie frontal mit einem auf der L309 aus Richtung Pönitz entgegenkommenden grauen Mercedes zusammen. Dabei erlitten die 81-jährige Fahrerin des Mercedes und ihre 51-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Auch die 58-jährige Führerin des Kia wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Alle drei Frauen kamen in umliegende Krankenhäuser. Akute Lebensgefahr besteht nach bisheriger Einschätzung für keine der Beteiligten. Neben einem Notarzt waren drei Rettungswagen an der Unfallstelle im Einsatz.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von circa 30.000 Euro. Die stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten PKW wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Ausgelaufene Betriebsstoffe nahmen Einsatzkräfte der Feuerwehr auf.

Während der Unfallaufnahme, Rettungsmaßnahmen und Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

