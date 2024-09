Lübeck (ots) - Aufgrund einer in Brand geratenen Bettdecke sind in einer Seniorenresidenz in Lübeck Travemünde am Montagmorgen (23.09.2024) drei Menschen leicht verletzt worden. Eine Mitarbeiterin sowie ein Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung sowie leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen nach könnte die Entstehung des ...

mehr