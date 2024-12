Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz (ZOB) +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstagabend, 07. Dezember 2024, hat es auf dem Bahnhofsvorplatz in Delmenhorst eine Auseinandersetzung zwischen Anhängern verschiedener Fußballvereine gegeben. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Die Anrufer schilderten, dass ungefähr 30 Personen auf dem Bahnhofsvorplatz aufeinander einschlagen und sich mit Gegenständen bewerfen würden. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte der alarmierten Polizei auf der ZOB-Seite des Bahnhofs eintrafen, flohen die sich zuvor schlagenden Personen in Kleingruppen in verschiedene Richtungen. Eine involvierte Gruppe konnte am Bahnsteig zwischen den Gleisen 2 und 3 ausgemacht werden. Um Gefahren für Bahnreisende und Einsatzkräfte zu minimieren, wurde zunächst der gesamte Bahnverkehr gestoppt. Anschließend erfolgte eine Trennung der möglicherweise beteiligten Personen von anderen Bahnreisenden. Insgesamt wurden 18 männliche Personen im Alter von 17 bis 34 Jahren identifiziert, bei denen es sich ausnahmslos um Anhänger von befreundeten Fußballvereinen aus Emden und Meppen handelte. Sie führten nicht nur entsprechende Fanutensilien mit, sondern waren zum Teil auch mit Vermummungsgegenständen und Zahnschutz ausgestattet. Sichtbare Verletzungen wies keine der Personen auf.

Sie gaben an, sich gemeinsam das Auswärtsspiel von Kickers Emden bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen angeschaut und auf dem Rückweg Halt auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt gemacht zu haben. Nachdem sie sich zurück zum Bahnhof begeben hatten, wurden sie auf dem Bahnhofsvorplatz von rund 20 vermummten Personen angegriffen.

Weil der Verdacht besteht, dass die 18 identifizierten Personen als Gruppe Gewalttätigkeiten begangen haben könnten, ist ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs eingeleitet worden. Gleiches gilt für die zurzeit noch unbekannten Personen der anderen Gruppe. Bei ihnen könnte es sich um Anhänger eines rivalisierenden Fußballvereins handeln.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet und möglicherweise auch Bild-/Videoaufzeichnungen angefertigt haben. Hinweise werden vorerst per Email unter pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de oder per Telefon unter 04221/1559-104 entgegengenommen. Die Schaltung des Hinweisportals, das zum Upload von größeren Beweisdateien genutzt werden kann, ist in Vorbereitung.

Die Sperrung des Bahnverkehrs konnte gegen kurz nach 21:00 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell