LPI-SHL: Wanderer verletzt Radfahrer - Zeugen gesucht

Suhl (ots) - Montagnachmittag fuhr ein 89-jähriger Autofahrer von der Schützenstraße in Suhl auf die Schleusinger Straße in Richtung Hirschbach auf. Er setzte verbotswidrig zum Wenden an und überfuhr dabei die doppelte Sperrlinie, um in Richtung des Suhler Zentrums zu fahren. Dabei übersah er eine bevorrechtigte 30-jährige Mazda-Fahrerin, die stadtauswärts unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß bei dem die ...

mehr