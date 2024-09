Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefahrenstelle Friedberg - Appell der Polizei

Suhl (ots)

In den letzten Tagen kam es zu drei Verkehrsunfällen im Bereich des Suhler Friedbergs, weil Autofahrer nicht die Umleitungsstrecke fuhren, sondern nach dem Auffahren von der Schützenstraße auf die Schleusinger Straße hinter den Fahrbahnteilern verbotswidrig und trotz doppelter Sperrlinie wendeten, um in Richtung Suhl-Zentrum zu fahren. Dabei kam ein Mann ums Leben, fünf weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von 82.000 Euro. Durch die Polizeibeamten wurden und werden auch weiterhin vermehrt Kontrollen in diesem Bereich durchgeführt und Verstöße konsequent geahndet. Seit dem Start der Umleitungsstrecke führte die Polizei bislang 13 größer angelegte Kontrollen durch, bei denen zu Beginn der Kontrollen deutlich mehr Verstöße festgestellt wurden, als zuletzt. Viele Verkehrsteilnehmer konnten sensibilisiert werden, weshalb bei den letzten Kontrollmaßnahmen im September ein deutlicher Rückgang von Verkehrsordnungswidrigkeiten zu verzeichnen war. Allerdings zeigen die Unfälle in jüngster Vergangenheit, dass trotz dieser Maßnahmen immer noch rücksichtslose und unbelehrbare Fahrzeugführer die Gesundheit bzw. das Leben anderer Verkehrsteilnehmer gefährden und sich dabei auch selbst in Gefahr bringen. Nach den aktuellen Ereignissen hat die Landespolizeiinspektion Suhl erneut Kontakt mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde in Hildburghausen aufgenommen, um sich über zusätzliche gefahrenreduzierende Maßnahmen zu beraten. Die Polizei appelliert nochmal eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: Halten Sie sich an die geltenden Regeln im Straßenverkehr. Nehmen Sie die Umleitungsstrecken in Kauf und verhindern Sie dadurch weitere Unfälle!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell