Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bagger-Batterie entwendet

Suhl (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen gewaltsam die Batterieabdeckung eines in einer Baustelle in der Hubertustraße in Suhl abgestellten Baggers. Die Diebe entwendeten die Batterie und flüchteten anschließend unbemerkt. Es entstand ein Sach- und Entwendungsschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0247574/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

