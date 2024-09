LPI-SHL: Mehrfach überschlagen

Suhl (ots) - Montagmittag (23.09.2024) stürzte ein 85-jähriger Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in der Rimbachstraße in Suhl. Er verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: ...

