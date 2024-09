Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann bedroht und Auto geklaut - Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Samstagabend gegen 19:00 Uhr befand sich ein 88-Jähriger neben seinem grauen Skoda Fabia bei seiner Garage innerhalb eines Garagenkomplexes in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen. Plötzlich bedrohte ihn ein bislang unbekannter Mann. Der Täter nahm den Geldbeutel des Seniors samt Bargeld und Dokumenten an sich, setzte sich in dessen Pkw und flüchtete mit dem Auto in Richtung Otto-Grotewohl-Straße vom Tatort. Der Geschädigte blieb geschockt zurück und musste zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten weder das Fahrzeug noch der Täter aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat verdächtige Personen im Tatzeitraum bei dem Garagenkomplex gesehen? Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, dem Täter oder dem Verbleib des Skodas geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0246669/2024 bei der Polizei zu melden.

