Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spraydose explodiert

Hildburghausen (ots)

Samstagabend zwischen 19:30 Uhr und 19:50 Uhr explodierte eine Spraydose im Stadtpark (Clara-Zetkin-Straße) in Hildburghausen. Ein 14-Jähriger wurde dadurch schwer verletzt und später zur zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen. Vor Ort konnten die Polizisten mehrere Spraydosen auffinden und sicherstellen. Wie es zu der Explosion kam, wird derzeit ermittelt. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Personen geben können, die sich in dem Bereich aufhielten und mit Spraydosen hantierten. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0246689/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

