LPI-SHL: Tragischer Unfall auf dem Suhler Friedberg

Sonntagnachmittag fuhr 63-jähriger Autofahrer kurz nach 15:00 Uhr von der Schützenstraße auf dem Suhler Friedberg auf die Schleusinger Straße in Richtung Hirschbach auf. Ersten Erkenntnissen nach, bog der Fahrer nach der, aufgrund der Umleitung installierten Leitplanke, verbotswidrig nach links über die doppelte Sperrlinie ab, um weiter in Richtung Suhl fahren zu können. Dabei übersah er einen von hinten herannahenden Motorroller-Fahrer. Der 66-jährige Zweiradfahrer hatte keine Chance, prallte in den PKW, wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens kam ein externer Gutachter vor Ort. Die Strecke war mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

