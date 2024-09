Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warenautomat aufgebrochen

Gleichamberg (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Warenautomaten in der Römhilder Straße in Gleichamberg. Sie entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie Lebensmittel. Weiterhin entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro am Automaten. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0246392/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

