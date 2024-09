LPI-SHL: Gestürzter Radfahrer

Bad Salzungen (ots) - Samstagabend gegen 19:00 Uhr befand sich ein 88-Jähriger neben seinem grauen Skoda Fabia bei seiner Garage innerhalb eines Garagenkomplexes in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen. Plötzlich bedrohte ihn ein bislang unbekannter Mann. Der Täter nahm den Geldbeutel des Seniors samt Bargeld und Dokumenten an sich, setzte sich in dessen Pkw und flüchtete mit dem Auto in Richtung ...

mehr