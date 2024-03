POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Gullideckel aus Fahrbahn entfernt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße. Zwischen 7:00 Uhr und 20:30 Uhr gelangten die Täter in die im vierten Stockwerk gelegene Wohnung einer Wohngemeinschaft und durchwühlten offensichtlich sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch ...

mehr