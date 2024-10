POL-KB: Bad Wildungen - Eröffnung der LEON Hilfe-Inseln am Präventionstag

Korbach (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen entwendete ein Unbekannter ein Motorrad der Marke Yamaha, Typ XT 600, aus einer unverschlossenen Scheune im Holzweg in Korbach-Meineringhausen. Einige hundert Meter entfernt setzte der Unbekannte die Maschine in Brand, so dass ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstand. Die Polizei ist auf der Suche nach ...

mehr