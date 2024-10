Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Fachtag #Aktion Schutzschild in der Wandelhalle findet großen Anklang, nächster Fachtag am 20. Februar 2025 in Korbach

Korbach (ots)

Die hessische Polizei setzt ihre Bestrebungen zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen weiter fort.

Hierbei setzt sie nicht nur auf repressive, sondern auch auf präventive Maßnahmen. Im März startete die Veranstaltungsreihe #AktionSchutzschild unter der Teilmarke "GEMEINSAM SICHER FÜR KINDER UND JUGENDLICHE".

In der letzten Woche fand hierzu die erste Veranstaltung der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg in Form eines Fachtages mit Fachvorträgen in der Wandelhalle in Bad Wildungen statt.

Etwa 80 pädagogische Fachkräfte aus den Grund- und Förderschulen und Kindertagesstätten der Städte Frankenberg und Bad Wildungen sowie der umliegenden Gemeinden nahmen an der Kooperationsveranstaltung der Polizei und der Stadt Bad Wildungen teil. Ergänzt wurde die Zielgruppe durch Tagespflegepersonen.

Nach den Grußworten von Nordhessens Polizeivizepräsident Klaus Wittich und dem Bürgermeister der Stadt Bad Wildungen, Ralf Gutheil, folgte ein Vortrag der Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg, Polizeioberkommissarin Annika Heuschneider, zum Thema Sexualdelikte zum Nachteil Minderjähriger.

Anschließend stellten sich die Netzwerkpartner vor. Bei den Netzwerkpartnern handelte es sich um Fachberatungsstellen, die sich auf das Thema sexualisierte Gewalt spezialisiert haben:

Lautstark, die Kasseler Hilfe, der Weiße Ring sowie die Vitos Klinik in Kassel.

Nach der Vorstellung der Netzwerkpartner gab es bei einem "Markt der Möglichkeiten" die Gelegenheit, sich kennenzulernen und weitere Informationen zu erhalten.

Am "Markt der Möglichkeiten" beteiligten sich auch das Staatliche Schulamt, die Jugendmedienanstalt Hessen, ein Vertreter der Polizeistation Bad Wildungen sowie die Jugendkoordination des Polizeipräsidiums Nordhessen.

Ziel der Veranstaltung war es zum einen, das Bewusstsein für das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und die Verantwortlichkeit der Erwachsenen zu erhöhen. Zum anderen sollten Anlaufstellen und niederschwellige Hilfsangebote für Opfer und Kontaktpersonen aufgezeigt und Handlungsstrategien für den Umgang mit einem Verdacht eines sexuellen Missbrauchs vermittelt werden.

Die Veranstaltung machte deutlich, dass die Bekämpfung der sexualisierten Gewalt an Kindern als gemeinschaftliche Aufgabe angesehen werden muss und nur gelingt, wenn Gesellschaft, Behörden und Organisationen zusammenarbeiten.

Die Teilnehmenden und Akteure waren sich am Ende einig, dass es eine gelungene, informative Veranstaltung war, die auch Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen gab.

Unter der Teilmarke "GEMEINSAM SICHER FÜR KINDER UND JUGENDLICHE" findet im Rahmen der Öffentlichkeitskampagne "Brich Dein Schweigen" die #Aktion Schutzschild sowie die bereits erfolgreichen Präventionsprogramme "Digital Native" und MEKOKI (Medienkompetenz in Kindertagesstätten) statt.

Weitere Informationen zur Kampagne sowie künftige Veranstaltungstermine sind im Internet über die Webseite www.polizei.hessen.de abrufbar.

Nächster Fachtag am 20. Februar in Korbach

Der nächste Fachtag zur #Aktion Schutzschild im Landkreis Waldeck-Frankenberg findet am 20. Februar 2025 im Bürgerhaus in Korbach statt. Hierzu werden alle Grund- und Förderschullehrer, Erzieherinnen und Erzieher aus Kindertagesstätten sowie die Kindertagespflegepersonen aus den Städten Korbach und Bad Arolsen sowie der umliegenden Gemeinden eingeladen.

Auch weitere Interessierte, die beruflich oder ehrenamtlich Umgang mit Kindern bis zum Ende des Grundschulalters haben, sind herzlich eingeladen, am Fachtag teilzunehmen.

Fragen zum nächsten Fachtag bitte an die Polizeidirektion Waleck-Frankenberg, Annika Heuschneider, Tel. 05631/971-161 oder per Mail an pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell