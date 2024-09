Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Fahrer schläft am Steuer ein - zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden

Bild-Infos

Download

Odenthal (ots)

Gestern früh (17.09.), um 06:35 Uhr, ist es auf der Altenberger-Dom-Straße (Landstraße 101) zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem ein Fahrzeugführer aufgrund von Müdigkeit in den Gegenverkehr geraten ist.

Ein 28-jähriger Leverkusener war mit seinem Pkw der Marke Fiat aus Schildgen kommend in Fahrtrichtung Altenberg unterwegs. Nachdem er den Kreisverkehr verlassen hatte, verließ er nach Zeugenaussagen seinen Fahrstreifen und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegen kommenden Pkw der Marke Skoda kollidierte, an dessen Steuer eine 33-jährige Kürtenerin saß.

Der Skoda geriet in den angrenzenden Grünstreifen und kam dort zum stehen. Der Fiat des Verursachers blieb mit gebrochener Vorderachse auf der Fahrbahn stehen. Anwesende Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Der Leverkusener räumte gegenüber der Polizei ein, dass er am Steuer eingeschlafen und erst wieder wach geworden sei, als es zur Kollision mit dem Gegenverkehr kam.

Aufgrund der Umstände musste von einer strafrechtlich relevanten Straßenverkehrsgefährdung infolge körperlicher Mängel ausgegangen werden und der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt.

Beide Beteiligten wurden verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 22.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße gesperrt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell