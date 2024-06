Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus mit Sachschaden

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Bahnhofstraße, (Platz Bücherzelle) zwischen Samstag, dem 01.06.2024, 06:00 Uhr und Montag, dem 17.06.2024, 17:00 Uhr. Im o.g. Zeitraum beschmierten unbekannte Täter im Inneren einer Bücherzelle Bücher, Regalböden und ein Schild mit Hakenkreuzen. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die hier Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060, zu melden.

