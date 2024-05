Merkers (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit vom 10.05.2024, 07:00 Uhr, bis 13.05.2024, 14.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Merkers einzubrechen. Der Versuch misslang und die Täter flüchteten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0125824/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

