Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße und Berliner Allee Montag, 27.06.2024, gegen 08:10 Uhr und 16:20 Uhr

NORTHEIM(da) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Beamte des Einsatz- und Streifendienstes am gestrigen Morgen in der Göttinger Straße gegen 08:10 Uhr einen 31-jährigen Northeimer PKW-Fahrer. Der Mann verfügte zwar über eine Nicht-EU-Fahrerlaubnis, hätte diese jedoch bereits vor gut sechs Jahren umschreiben lassen müssen. Gegen 16:20 Uhr fiel in der Berliner Allee einer weiteren Streife ein PKW mit Anhänger auf, der anschließend ebenfalls kontrolliert wurde. Der 43-jährige Fahrer aus dem Bereich Eschershausen verfügte zwar über eine gültige Fahrerlaubnis für einen PKW, diese reichte jedoch nicht zum Ziehen des Gespanns aus. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen untersagt, entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell