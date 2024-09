Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rhein.-Berg. Kreis - Die Kreispolizeibehörde verstärkt diese Woche ihre Kontrollen und beteiligt sich am heutigen "Tag ohne Verkehrstote"

Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "Road Safety Days" findet speziell am heutigen Mittwoch (18.09.) der sogenannte "Tag ohne Verkehrstote" statt. Als Indikator für die Verkehrssicherheit werden an diesem Tag die Anzahl der Menschen gezählt, die im Straßenverkehr tödlich verletzt wurden. Das europaweite Ziel "Vision Zero", also die Reduzierung der im Straßenverkehr tödlich Verunglückten auf null, wird an diesem Tag damit besonders hervorgehoben.

Thema der "Safety Days" ist es, das Bewusstsein für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr und die gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmenden zu fördern, um dem Ziel der Vision Zero näher zu kommen. Zu den häufigsten Ursachen von Verkehrsunfällen gehören unter anderem überhöhte Geschwindigkeit, Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, Ablenkung und Unaufmerksamkeit. Verkehrsunfälle, die auf diesen Ursachen basieren, sind vermeidbar. Sie sind außerdem häufig auf rücksichtsloses oder gar aggressives Verhalten im Straßenverkehr zurückzuführen.

Die Kreispolizeibehörde im Rheinisch-Bergischen Kreis unterstützt diese Aktionswoche durch intensive Kontrollmaßnahmen. Verkehrsteilnehmende müssen deshalb jederzeit und überall mit Kontrollen rechnen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell