POL-RBK: Odenthal - 4 Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Odenthal (ots)

Gestern Vormittag (15.09.) ist es auf der Bergisch Gladbacher Straße (Landstraße 270), zwischen den Ortsteilen Funkenhof und Voiswinkel, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen, bei dem vier Menschen verletzt worden sind.

Eine 62-jährige Bergisch Gladbacherin war zusammen mit ihrem Beifahrer (67 Jahre, Bergisch Gladbach) in ihrem Pkw Opel bergauf unterwegs in Fahrtichtung Odenthal-Voiswinkel. Hinter einer Rechtskurve geriet sie aus bislang unbekanntem Grund in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden BMW kollidierte, der mit einem 66-jährigen Bergisch Gladbacher und seiner Beifahrerin (70 Jahre, Bergisch Gladbach) besetzt war.

Die Unfallverursacherin verletzte sich bei der Kollision schwer und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, so dass die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Odenthal das Dach abtrennen musste, um sie patientenschonend zu befreien. Anschließend wurde sie durch eine Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Bergisch Gladbach sowie einen Notarzt zunächst vor Ort behandelt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht laut behandelndem Notarzt.

Sowohl ihr Beifahrer als auch beide Insassen des BMW wurden leicht verletzt.

Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 25.000 Euro geschätzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden.

Die Straße blieb für die Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, die Unfallaufnahme und die abschließenden Aufräumarbeiten rund zwei Stunden gesperrt. (ct)

