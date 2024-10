Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannte Trickdiebin stiehlt Bargeld, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Samstag (5. Oktober) gegen 16.00 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterin Bargeld aus einer Wohnung in Korbach. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unbekannte machte vor einem Mehrfamilienhaus in der Enser Straße in Korbach durch Gestikulieren auf sich aufmerksam. Ein älteres Ehepaar beobachte das und wollte helfen. Die unbekannte Frau wurde in die Wohnung des Ehepaars gelassen, wo sie einen Zettel übergab. Auf diesem stand, dass die Frau, die sich selbst als gehörlos ausgab, Spenden für gehörlose Kinder sammelt. Die Unbekannte entwendete, zunächst unbemerkt, aus einer Geldbörse mehrere hundert Euro. Sie verließ anschließend die Wohnung in der Enser Straße und ging in Richtung Goethestraße. Die von dem Ehepaar verständigte Polizei Korbach leitete sofort eine Fahndung ein, die aber nicht zum Antreffen der Täterin führte.

Von der Trickdiebin liegt folgende Beschreibung vor.

Etwa 40 Jahre alt,

160 - 170 cm groß, schlanke Statur, schulterlange, schwarze Haare, gepflegtes Aussehen, bekleidet mit schwarzem Mantel und schwarzen Leggings.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

