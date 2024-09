POL-KB: Gemünden/Wohra - Lautsprecher aus Gartenhütte gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter hatte die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen und sich dabei offensichtlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gelangte er nicht in das Gebäude und flüchtete ohne Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren ...

mehr