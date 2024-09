Polizei Korbach

POL-KB: Haina/Kloster - Einbrecher in Tankstelle erfolglos, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Ohne Beute blieb ein bisher unbekannter Einbrecher in eine Tankstelle in der Nacht zum Freitag (27. September) in Haina/Kloster. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Täter gelangte gegen 02.40 Uhr auf das Tankstellengelände in der Poststraße. Er versuchte eine Tür zum Verkaufsraum aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang, so dass er ohne Beute flüchten musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Von dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

Etwa 180 cm groß,

kräftige Gestalt, graumelierte, kurze Haare, bekleidet mit blauer Jeans, grüner Jacke, blauem Kapuzenpullover und schwarzen Turnschuhen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell