POL-LB: BAB 8/81 Gemarkung Leonberg: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Schaden

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch hatte ein noch unbekannter Täter im Industriegebiet in Schönaich bei einem Einbruch in ein Firmengebäude unter anderem einen Audi Q5 gestohlen, der anschließend als Tatfahrzeug bei einem Einbruch in eine Tankstelle in der Gutenbergstraße in Schönaich eingesetzt worden war (wir berichteten: ...

mehr