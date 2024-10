Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Jugendliche entleeren Feuerlöscher im Parkhaus

Korbach (ots)

Jugendliche haben in der Nacht zum Donnerstag (3. Oktober) in einem Parkhaus in der Bad Wildunger Mittelstraße mehrere Feuerlöscher entleert. Ein Zeuge konnte zwei Jugendliche bei der Tat beobachten und einen 16-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei Bad Wildungen ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln.

Gegen 02.10 Uhr meldete sich der Zeuge telefonisch bei der Polizei. Er schilderte, dass er kurz zuvor zwei Jugendliche beobachtet habe, die im Parkhaus in der Mittelstraße Feuerlöscher entleert und mehrere Autos mit dem Löschpulver beschmiert haben. Einen der beiden Jugendlichen habe er festhalten können.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass drei Feuerlöscher in zwei Etagen des Parkhauses komplett entleert waren. Insgesamt wurden etwa 20 Fahrzeuge mit dem Löschpulver beschmutzt, außerdem waren auch die Sanitäranlagen und das Treppenhaus des Parkhauses betroffen. Ob an den Fahrzeugen und im Parkhaus Sachschaden entstand, ist noch unklar.

Ein 16-Jähriger Tatverdächtiger wurde durch den Zeugen an die Polizei übergeben. In einer ersten Befragung gab er zu, die Feuerlöscher "aus Spaß" entleert zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen besteht ein Tatverdacht gegen einen zweiten Jugendlichen aus Bad Wildungen.

Die Polizei Bad Wildungen leitete Ermittlungsverfahren gegen die beiden Jugendlichen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln ein.

Die Polizei weist daraufhin, dass das Entleeren von Feuerlöschern kein Spaß ist. Es wird der Tatbestand des §145 StGB - Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln- erfüllt, der mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden kann.

Da Feuerlöscher zur Bekämpfung von entstehenden Bränden dienen und jederzeit funktionsfähig sein müssen, kann das missbräuchliche Entleeren in einem Notfall schwerwiegende Folgen für die haben, die den Feuerlöscher dringend benötigen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell