Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0541 --Explosion in Gröpelingen - Mann schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Bromberger Straße Zeit: 02.09.24, 07.35 Uhr

Am Montagmorgen ereignete sich im Bremer Stadtteil Gröpelingen eine Explosion, bei der ein Mann schwer verletzt und ein Kleintransporter vollständig zerstört wurde. Die Polizei Bremen sperrte den betroffenen Bereich umgehend weiträumig ab.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich im Innenraum des Fahrzeugs in der Bromberger Straße eine Propangasflasche. Der verletzte 38 Jahre alte Mann ist Handwerker und hatte den Kleintransporter über das Wochenende mit nach Hause genommen. Am heutigen Morgen wollte er das Fahrzeug wieder zur Arbeit nutzen. Beim Betätigen der Zündung kam es zu einer Explosion. Die Wucht war so stark, dass ein Trümmerfeld im Umkreis von etwa 100 Metern entstand. Mehrere Fensterscheiben angrenzender Gebäude zerbarsten, diverse parkende Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen und mindestens ein Gebäude wurde zusätzlich durch einen Riss beschädigt. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen durch die Explosion verletzt.

Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich in einem kritischen Zustand. Die Maßnahmen vor Ort und die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion durch die Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell