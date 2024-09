POL-HB: Nr.: 0539 --Autobrand auf der A 27 führt zu Stau

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Hohentorsheerstraße Zeit: 30.08.24, 16.40 Uhr In der Bremer Neustadt wurde am Freitag eine 27-jährige Frau in ihrer Wohnung von einem 31 Jahre alten Bekannten mit einem Messer schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen klingelte der 31-Jährige im Laufe des Tages mehrfach alkoholisiert an der Wohnungstür der Frau in der Hohentorsheerstraße. Als sie ihm den Zutritt ...

mehr