Polizei Korbach

POL-KB: Marburg/Burgwald: Gestohlener Polo in Burgwald-Ernsthausen aufgefunden

Korbach (ots)

Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Zwei Unbekannte stahlen in der vergangenen Woche von einem Parkdeck in der Straße "Barfüßertor" in Marburg einen schwarzen VW Polo. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Männer in der Nacht von Donnerstag (03. Oktober) auf Freitag (04. Oktober) die Fahrzeugschlüssel des Kleinwagens stahlen und anschließend das Fahrzeug nutzten. Der Nutzer des Leihwagens stellte den Diebstahl des Fahrzeugschlüssel und des Fahrzeuges am Samstagmorgen (05. Oktober) fest und informierte die Polizei. Über eine GPS-Ortung seitens des Halters konnte das Fahrzeug gegen 13.05 Uhr in der Rodaer-Straße in Burgwald-Ernsthausen festgestellt werden. Da die Motorhaube noch warm war, kann davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug zuvor abgestellt wurde.

Die beiden Männer, die zwischen 30 und 40 Jahren alt seien, werden wie folgt beschrieben:

Einer sei zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hätte eine normale Statur. Der Andere hätte blonde kurze Haare, sei zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und hätte ebenfalls eine normale Statur.

Wem ist in der Rodaer Straße in Ernsthausen oder der unmittelbaren Umgebung der schwarze VW Polo aufgefallen? Wer ist vor 13.05 Uhr aus dem Fahrzeug gestiegen? In welche Richtung sind der Fahrer und ggf. ein Beifahrer gegangen?

Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 oder der Polizeistation Frankenberg unter 06451/72030 entgegen.

