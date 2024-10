POL-KB: Bad Wildungen - Roller gestohlen

Korbach (ots) - Am Samstag (5. Oktober) gegen 16.00 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterin Bargeld aus einer Wohnung in Korbach. Die Polizei sucht Zeugen. Die Unbekannte machte vor einem Mehrfamilienhaus in der Enser Straße in Korbach durch Gestikulieren auf sich aufmerksam. Ein älteres Ehepaar beobachte das und wollte helfen. Die unbekannte Frau wurde in die ...

mehr