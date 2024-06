Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 39 Jahre alter Pedelec-Lenker befuhr am Mittwoch (26.06.2024), gegen 13.30 Uhr, die Schönaicher Straße in Böblingen in Fahrtrichtung Schönaich. Zu diesem Zeitpunkt stand ein 64-jähriger Mercedes-Lenker an der Einmündung der Heusteigstraße zur Schönaichstraße. Der Zweiradlenker, der auf dem Fußgängerüberweg den Einmündungsbereich passieren wollte, übersah mutmaßlich den Mercedes und touchierte diesen mit der Hinterachse. Hierdurch stürzte er von seinem Zweirad und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 2.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell