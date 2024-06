Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Anhänger gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (25.06.2024) 20.00 Uhr und Mittwoch (26.06.2024) 12.00 Uhr stahl ein noch unbekannter Täter einen Anhänger, der in der Eisenbahnstraße in Asperg abgestellt war. Es handelt sich um einen offenen Kastenanhänger der Marke TPV Trailers, an dem ein Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) angebracht war. Der Anhänger dürfte einen Wert von mehreren Hundert Euro haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 1500170 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Asperg zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell