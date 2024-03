Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Baumarkt

Euskirchen (ots)

Ein Unbekannter betrat am 11. März um 10.40 Uhr einen Baumarkt am Eifelring in Euskirchen und beging einen Ladendiebstahl.

Der Mann legte mehrere Gegenstände in einen Einkaufswagen und wartete im Außenbereich, bis kein anderer Kunde mehr in Sichtweite war. Dann verräumte er das Diebesgut in silberne Werkzeugboxen und deponierte diese hinter Europaletten am Außenzaun.

Anschließend verließ er den Baumarkt und durchtrennte mit einem Werkzeug von der anderen Seite zwei angebrachte Stahlketten und löste die Zaunelemente aus der Halterung, um an das Diebesgut zu gelangen. Die Zaunelemente wurden daraufhin mittels Draht fixiert und der Mann entfernte sich vom Baumarkt.

Hierbei wurde der Dieb von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet. Dieser meldete den Vorfall bei der Marktleitung, welche sich daraufhin bei der Polizei meldete.

Der unbekannte Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - europäischer Phänotyp - dunkles, normal langes Haar - Brille (auf Kopf) - ca. 40 Jahre alt - kräftige Statur - zwischen 170 und 180 cm groß - grau-schwarze Jacke - blau-schwarze Arbeitshose - orange-schwarze Schuhe

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-570 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell