POL-EU: Ladendieb verletzt Passanten

Weilerswist (ots) - Am Montag (11. März) beabsichtigte ein 27-jähriger Fahrradfahrer gegen 21:15 Uhr die Bonner Straße in Weilerswist an einer Fußgänger- und Radfahrerfurt zu queren. Hierbei missachtete er allerdings die Vorfahrt von einem Pkw, welcher auf der Bonner Straße in Fahrtrichtung Weilerswist unterwegs war. Der Fahrradfahrer wurde von dem Pkw am Vorderrad touchiert. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt. ...

