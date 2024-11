POL-ST: Wettringen, Kupferkabel gestohlen

Lotte (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (24.11.24), 18.00 Uhr und Montag (25.11.24), 10.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Piesberger Weg in Lotte-Büren eingebrochen. Die Täter hebelten der Spurenlage zufolge die Terrassentür auf. In der Erdgeschosswohnung durchsuchten sie zahlreiche Schubladen nach Diebesgut. Es wurde Bargeld entwendet. Die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl wurden aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt ...

